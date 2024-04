Bando Aou, revocati gli arresti 

Marcia indietro sulle esigenze cautelari. Il gip Gian Paolo Piana ha disposto, nella giornata di ieri, la revoca di alcune misure prese contro le persone finite sotto indagine con l’accusa di turbata libertà di scelta del contraente in merito a un bando di gara del 2020 per la fornitura di apparecchiature biomedicali destinate alla clinica oculistica dell’Aou. Intanto annullando gli arresti domiciliari per Mario Sotgiu, dirigente medico e presidente della commissione giudicatrice, e Paolo Tronci imprenditore che, secondo la procura, avrebbero agito per indirizzare la gara a favore del secondo. Possono poi di nuovo esercitare la professione sia Antonio Pinna che Antonio Lumbau, responsabile della clinica il primo, ingegnere clinico il secondo, sospettati di aver redatto il capitolato tecnico preferenziale in modo tale da spianare la strada all’imprenditore cagliaritano. Rimane invece ancora valido il divieto di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione per Paolo ed Emanuela Tronci, rappresentanti della AbMed e della Promedical, le due società vincitrici di 18 lotti sui 21 messi in gara dall’appalto da 2 milioni di euro.

Le motivazioni

La decisione arriva il giorno dopo gli interrogatori di garanzia avvenuti in tribunale dove gli accusati, assistiti dai propri legali, hanno risposto in alcuni casi alle domande del giudice e della pm Lara Senatore oltre a produrre memorie difensive. Il gip potrebbe aver tenuto conto, nella sua decisione, di alcune informazioni come il pensionamento di Sotgiu, a due mesi dalla gara, o il fatto che Lumbau non presti più servizio in Ingegneria Clinica. Allo stesso modo anche di quanto espresso da Pinna, il quale non aveva mai partecipato prima alla stesura di un capitolato d’appalto e che non si presterà più allo stesso compito. Un altro elemento che potrebbe aver giocato a favore degli indagati è l’arco di tempo trascorso dai presunti illeciti, quasi quattro anni, una distanza che allontanerebbe l’ipotesi di reiterazione dei reati. Ora si resta in attesa di un’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. I difensori di Paolo ed Emanuela Tronci sono Nicola Satta e Guido Manca Bitti mentre Sotgiu è assistito dagli avvocati Letizia Doppiu Anfossi e Gabriele Satta, Pinna da Pierluigi Carta ed Elias Vacca, Lumbau da Francesco Porcu e Danilo Sedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA