Bando anti spopolamento, approvata la graduatoria 

Il Comune ha approvato l'elenco dei beneficiari della misura “anti spopolamento - Assegno di natalità 2023” che riguarda i nati nel 2022. Sono in corso gli adempimenti per il pagamento dei contributi relativi al periodo Gennaio-Luglio 2023. Si tratta del bando che prevede l’elargizione di un contributo per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2023 e anni successivi, a favore di famiglie che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Si possono richiedere informazioni alla mail sociali@comune.tratalias.ca.it o allo sportello di segretariato sociale operativo il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 previo appuntamento da richiedere al numero verde 800.58.51.56. (f. m.)

