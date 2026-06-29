«Bando alla retorica: ma mi sento davvero in sintonia con i sardi» 

Dieci date tra giugno e settembre, da Bra, in Piemonte, a Putignano, in provincia di Bari, con la tappa sarda di Sarroch a spezzare il ritmo del viaggio lungo lo Stivale dei Marlene Kuntz. In tour con “Marlene Kuntz suona Il vile d’estate”, la band piemontese salirà sul palco del Sa*rock Rock Festival il 10 luglio.

Nel solco del successo delle date primaverili, la tournée celebrativa per i 30 anni de “Il vile”, secondo di undici album in studio, procede a gonfie vele, fino alla Sardegna. «Una terra con cui ho un rapporto magnifico: sento una sintonia istintiva con le caratteristiche del popolo sardo, di cui amo l’umorismo e il modo di porsi, e lo dico fuori retorica», esordisce Cristiano Godano, cantante, chitarrista e compositore, frontman del gruppo originario di Cuneo che torna nell’Isola, con Riccardo Tesio alla chitarra, Luca “Lagash” Saporiti al basso e Sergio Carnevale alla batteria, a distanza di due anni dall’ultima volta. Allora i Marlene Kuntz si esibirono ad Alghero e a Cagliari, col tour dei 30 anni del disco di esordio “Catartica”.

State pensando a un tour per i trent’anni di ogni album?

«Se avessi il potenziale, lo farei: mi divertirei un sacco, e anche il pubblico. Per come è messa la comunicazione e per come internet ha spostato le abitudini e i modi in cui è recepita la musica, penso che la maggior parte della gente non riesca a stare dietro a tutte le nuove produzioni e alle nuove band».

Intanto, cosa deve aspettarsi Sarroch?

«Quella potenza a cui la gente era abituata quando avevamo qualche anno in meno, l’energia che non si riscontra facilmente sui palchi da parte di band più giovani di noi. Abbiamo iniziato nel momento dell’esplosione dei Nirvana, c’era un tipo di intensità che non c’è più e che mi piacerebbe che tanti potessero scoprire con noi, ritrovandosi per un’oretta e mezzo in un contesto paragonabile per band a quella dei Nirvana, dei Soundgarden e ai Cure. Se vengono a vederci, si imbatteranno in questo tipo di sonorità».

Dunque, “Il vile”, considerato una pietra miliare del rock alternativo italiano, suona ancora dentro di voi?

«Confermo. Non saliamo sul palco dopo 30 anni riarrangiando o adattando quello che abbiamo scritto trent’anni fa, ma lo facciamo in maniera molto credibile, come allora e con più energia, se è possibile, una cosa piuttosto straordinaria per dei 60enni. Quanto al fatto che il disco sia una pietra miliare, non sta a noi dirlo: che sia recepito in questo modo ci fa molto piacere, di sicuro è un ottimo disco. Ci sono pezzi che sono nel cuore di tutti, come “Ape Regina”, e altri come “3 di 3”, che mantiene una sinuosità che lo rende più vicino a cose più moderne. Pezzi ancora attuali, e in qualche modo eterni».

Come sta il rock oggi?

«Musicisti bravi in giro per il mondo ce ne sono: che poi gli algoritmi li penalizzino è un altro discorso. Ci sono in Inghilterra, dove mi hanno colpito molto gli English Teacher e gli Shame, e in America, ma anche in Italia, anche se non hanno molto pubblico: il mainstream oggi propone altro. Dal canto nostro, possiamo solo dare il buon esempio, e confidare nel passaparola: nei giovani che sono venuti a vederci per la prima volta ho notato stupore. Lo stupore di chi vede persone un po’ in là con gli anni che spaccano!».

Perché lei, invece, ha scelto il rock?

«È il genere tra tutti che mi ha dato di più e ho ascoltato di più da giovane, ha impresso delle cose dentro di me, che in questi anni sono rimaste tali e quali, e mi ha forgiato. Ma ascolto anche jazz e musica classica, sperimentale ed elettronica».

L’ispirazione dove nasce?

«Sono di quelli che prende in mano la chitarra ogni volta che può, e suonicchio: a volte viene fuori qualcosa di bello, registro e tengo lì i testi. Ma non è l’ispirazione che mi muove a scrivere, quanto l’esigenza di scrivere che fa sgorgare l’immaginazione. Scrivere testi oggi ha molto a che fare con le prime frasi che trovo vagamente illuminanti: da lì il voler giocare con le parole porta sempre da qualche parte».

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