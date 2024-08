Bandito arrestato dai carabinieri 

Insieme ad un complice attualmente ricercato, aveva pianificato una trasferta in alta Baronia per cercare armi alla mano di rapinare l’ufficio postale di Brunella, popolosa frazione di Torpè. Non solo il colpo è fallito miseramente ma per Angelo Mulas, venticinquenne di Oliena, sono scattate le manette ai polsi.

In trappola

A bloccarlo e a trarlo in arresto sono stati i carabinieri della stazione di Torpè che insospettiti dall’atteggiamento dei due che da ore circolavano nella zona a bordo di un’auto grigia, hanno deciso di tenerli sotto controllo. E i sospetti alla fine si sono dimostrati fondati. Così quando i due complici poco dopo mezzogiorno di ieri hanno deciso di far scattare il colpo e, armi in pugno stavano per fare irruzione nell’ufficio postale, i militari dell’Arma li attendevano al varco. Prima di varcare l’ingresso dello stabile situato in via San Nicolò, alla periferia della borgata, si sono trovati di fronte i carabinieri che sorprendendoli in flagranza di reato li hanno costretti a desistere. A quel punto i due malviventim vistisi scoperti, hanno deciso darsela a gambe fuggendo in mezzo alla vegetazione nelle vicine campagne. Ma per Angelo Mulas la fuga è durata una manciata di minuti. Raggiunto dai militari, il givane di Oliena è stato immobilizzato, arrestato e immediatamente condotto negli uffici della compagnia di Siniscola.

Caccia all’uomo

Il complice invece è riuscito a dileguarsi nelle campagne della frazione, facendo così scattare un’ampia caccia all’uomo che è andata avanti per tutto il pomeriggio di ieri. Nell’intera zona sono stati istituiti diversi posti di blocco e per cercare di scovare il fuggiasco si è messo in volo anche l’elicottero dell’Arma di stanza a Olbia. Ricerche che si sono allargate sempre di più ma che però non sono servite ad individuare il fuorilegge. I militari comunque manifestano fiducia, non desistono e anzi si dicono convinti che avrebbe le ore contate.

Le indagini

Intanto a Brunella sono scattate le indagini. Per prima cosa gli uomini dell’Arma hanno effettuato dei controlli approfonditi sull’auto utilizzata dai due per arrivare a Brunella per poi estendere le verifiche a Oliena, nella casa di Angelo Mulas dove è stata eseguita una perquisizione domiciliare. Sui risultati dei primi rilievi però resta il riserbo più assoluto. Unica cosa certa è che l’arrestato è finito sotto torchio da parte degli inquirenti che senz’altro puntano ad avere dichiarazioni sulle generalità del complice ricercato.

I precedenti

Non è la prima volta che l’ufficio postale di Brunella diventa bersaglio dei rapinatori. Esattamente sette anni fa, era il due agosto del 2017, un bandito puntò la pistola contro l’unico impiegato e lo costrinse a consegnargli diecimila euro sotto gli occhi di un’anziana cliente terrorizzata. Poi il malvivente fuggì a bordo di un’auto sullla quale lo attendeva un complice.