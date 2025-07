Banditi in fuga a mani vuote 

Raid infruttuoso per i banditi che durante la notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2.30, hanno preso d'assalto il supermercato Eurospin, nella zona industriale di Tossilo, a Macomer, a pochi metri dalla statale 131. Un supermercato molto frequentato da clienti provenienti da tutto il Marghine, dal Montiferru, ma anche da Ottana, Olzai, Orani, Sarule e Orotelli.

I malviventi, che sapevano come muoversi, sono riusciti ad entrare all’interno dell’edificio e, dopo aver rovistato nelle casse, si sono diretti negli uffici, dove hanno piazzato una carica esplosiva per aprire la cassaforte. Pur essendo riusciti nell’intento, i banditi hanno potuto prendere solo le monete (da quantificare). Un sofisticato congegno avrebbe infatti impedito loro di arrivare al punto dove erano depositate le banconote.

Chiodi e catene

L’esplosione ha però fatto scattare i dispositivi di allarme e per questo i banditi sarebbero subito scappati, ma a mani vuote, dileguandosi rapidamente attraverso la vicina 131 e lasciandosi dietro la strada e il piazzale antistante il supermercato chiodi e catene, disseminati per evitare di essere inseguiti.

Hanno quindi agito sulla falsariga dell’assalto compiuto, qualche mese fa, al bancomat di Lei. La stessa banda che ha agito con l’identica tecnica? Non improbabile, ed è una delle tesi al vaglio degli inquirenti. Resta comunque di primaria importanza che i banditi non siano riusciti a portare via l’incasso della giornata. Subito dopo l’assalto è scattato l’allarme. A quel punto i malviventi sono stati costretti a fuggire in fretta e furia, ma pare a mani vuote.

Sul posto, subito dopo le 2.30, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Macomer e gli addetti alla sorveglianza. In tutta la zona è scattata la caccia ai banditi, ma di loro nessuna traccia. Il supermercato Eurospin, a pochi metri dalla 131, ieri è rimasto chiuso per l’intera giornata.

Tutto il personale della struttura, assieme agli addetti alla sorveglianza e ai contabili, ha proceduto con l’inventario, per capire se i banditi siano veramente fuggiti a mani vuote, oppure se per la disperazione del fallimento possano aver rubato degli alimenti dagli scaffali.

Chiuso per rapina

Complice la giornata prefestiva ieri il supermercato avrebbe potuto accogliere centinaia di clienti, che però sono dovuti andar via, di fronte alle serrande abbassate. Le forze dell’ordine stanno vagliando le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza, anche delle altre attività commerciali che operano nella zona.

Non è la prima volta che il supermercato Eurospin viene preso di mira dai malviventi.

