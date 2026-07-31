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A Lanusei
01 agosto 2026 alle 00:13

Banditi e Campioni a “Rocce Rosse Blues” 

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Dopo le scorse serate con Elio e le Storie Tese, Kevin “Sonny” Gullage and The Blues Groovers, e i Colosseum, domani a Lanusei il festival Rocce Rosse Blues rende omaggio a due autentiche icone della canzone d’autore italiana con il concerto dei Banditi e Campioni: nato nel 2013 da un’idea di Corrado Atzei e Gianmarco Manis, il progetto porta infatti sul palco un repertorio dedicato a Fabrizio De André e Francesco De Gregori, due artisti che hanno profondamente segnato la storia della musica italiana con la forza poetica dei loro testi.
Alle 21.30, nell'area spettacoli dell'Istituto Salesiano Don Bosco, insieme a Corrado Atzei alla voce e chitarra e Gianmarco Manis alla chitarra, saliranno sul palco Alessio Sanna al pianoforte e alle tastiere, Emanuele La Barbera al basso e Giovanni Collu alla batteria e alle percussioni, per un concerto che offrirà l'occasione di ritrovare, in un'unica serata, due repertori che continuano a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile della musica italiana. I biglietti per la serata sono disponibili su TicketOne e sul circuito BoxOffice Sardegna. Il prezzo del posto a sedere non numerato è di 12,50 euro.

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