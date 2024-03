Bandierine di stoffa: per San Sisinnio festa senza plastica 

Il Comune di Villacidro ha convocato per martedì una riunione con i residenti della via Garibaldi per organizzare insieme l’allestimento della festa di San Sisinnio prevista come da tradizione la prima settimana di agosto: «Abbiamo già collaborato lo scorso anno con una ventina di donne residenti – specifica l'assessore alla Cultura, Christian Balloi – per la realizzazione delle bandierine bianche e rosse che abbelliscono il percorso della processione e la chiesa. Quest'anno, di concerto con gli assessorati al Turismo e alle Attività produttive, incontreremo i residenti per programmare i preparativi».

Ogni anno “garibaldine” e “garibaldini” si occupano con entusiasmo di decorare il rione per la Festa Manna , inserita dal 2022 nel Cartellone degli eventi della tradizione identitaria di Sardegna.L’intenzione del Comune è di sostituire le bandierine di plastica con quelle di stoffa: «Durano negli anni – prosegue Balloi – e rispettano l’ambiente. Lo scorso anno il Comune ha stanziato 1.000 euro per l’acquisto di stoffe e materiali da cucito e 2.500 euro per il nolo di mezzi per montare e smontare le bandierine».

RIPRODUZIONE RISERVATA