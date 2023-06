Attraverso una denuncia sui social, Cenzo Vargiu, ex amministratore, rilancia il suo appello per chiedere all’amministrazione comunale di rinnovare le bandiere sulle facciate degli edifici scolastici. L’uomo ha, infatti, fotografo le bandiere della scuola di via Monte Spada consumate e rovinate dalle intemperie: «purtroppo in città è una costante, c’è poca attenzione verso determinate disposizioni e tanta negligenza», commenta Vargiu.

