Bandiere rimosse, scontro politico 

A Soleminis le bandiere sfilacciate esposte nelle sedi istituzionali saranno presto sostituite. Non però quelle issate sui pennoni a Funtana ‘e Basciu. È questa, in sintesi, la risposta fornita in Consiglio comunale dal sindaco Claudio Suergiu all’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza “sullo stato di incuria degli emblemi istituzionali”. Nel mirino dell’opposizione la decisione del Comune di rimuovere le bandiere sistemate dalla precedente amministrazione all’ingresso del paese oltre alla mancata sostituzione di quelle ormai logore presenti negli edifici pubblici. «Non è solo un fatto simbolico», ha detto in aula il capogruppo Alessandro Agus: «Le bandiere rappresentano la nostra storia e la nostra identità. Ricordo che il nostro comune nel 2023 ha ottenuto l’inserimento del suo stemma nel libro araldico dell’Archivio centrale di Stato. Per sostituire le bandiere basterebbero 200 euro, non credo sia un problema reperire queste risorse in un bilancio da 2,5 milioni di euro».

«Noi operiamo secondo la legge», ha replicato il sindaco: «Sostituiremo le bandiere nelle sedi istituzionali. Finora non è stato fatto perché c’erano altre priorità da affrontare come il degrado del verde pubblico a cui abbiamo posto rimedio. Non saranno invece risistemate quelle del bivio di Funtana ‘e basciu che, come noto, non è una sede istituzionale. L’installazione di pennoni portabandiera all’ingresso del paese è costata nello scorso mandato circa 11mila euro. Le priorità, lo ribadisco, sono altre. Le bandiere si rispettano non si esibiscono. Sulla questione si è sollevato un inutile polverone». Una risposta indiretta all’ex sindaco Fedele La Delfa che nei giorni scorsi ha inviato una lettera al prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo per segnalare lo stato di incuria dei simboli istituzionali chiedendo la sostituzione delle bandiere logore e il ripristino di quelle rimosse.

Dal sindaco infine è arrivato l’invito a lavorare insieme nell’interesse del paese: «Nei giorni scorsi c’è stata una splendida iniziativa per ripulire alcune aree verdi dai rifiuti. Con noi c’era anche il consigliere di minoranza Nicola Casula che ringrazio pubblicamente. Queste sono le cose importanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA