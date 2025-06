Bandiere messicane e trincee improvvisate La California brucia 

Los Angeles. Una colonna di fumo nero si alza tra i palazzi del centro di Los Angeles. L’autostrada 101, che divide la città a metà da nord a sud, è bloccata. Migliaia di manifestanti sfilano tra bandiere a stelle e strisce annodate a quelle di Messico, Guatemala o El Salvador. I cartelli e gli striscioni paragonano Donald Trump alle SS e ripudiano la sua politica migratoria: “Fuck Ice” sintetizza la maggior parte, con riferimento all’Immigration and Customs Enforcement, la polizia federale che negli ultimi giorni ha intensificato le retate e gli arresti di immigrati irregolari in diversi punti di questa estesa metropoli, culla della cultura liberal e bastione democratico. Nel terzo giorno di proteste, che ora minacciano di allargarsi ad altre città californiane, una massiccia marcia pacifica degenera in scontri con le forze dell’ordine, soprattutto con la polizia locale che ha cercato di disperdere la folla sparando proiettili di gomma e lacrimogeni.

La sindaca cerca di dimostrare che può controllare la situazione e che il dispiegamento della Guardia Nazionale ordinato da Washington è una «provocazione sproporzionata». Dalle trincee improvvisate con qualche panchina e transenne di plastica, i manifestanti rispondono con bottiglie, sassi e insulti. Quattro taxi senza conducente, della marca Waymo, sono stati dati alle fiamme. «Sono qui per dare voce a chi ha troppa paura di parlare. Non riusciranno a dividerci», urla Deidre, sovrastando il rumore dei clacson e dei proiettili di gomma sparati sulla folla ad altezza gambe e viso. Tiene una bandiera del Guatemala tra le mani, seduta sul tetto del suo pickup. «Gli immigrati sono la spina dorsale di questa società», dice Julio César Calderón, nato a West L.A., da genitori messicani.

RIPRODUZIONE RISERVATA