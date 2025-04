Bandiere, disegni e canti: così gli studenti difendono la pace 

Una bandiera per la pace con la scritta “R1PUD1A” campeggia nell’istituto comprensivo Sanluri-Serrenti. Evento finale del progetto che la scuola ha portato avanti in collaborazione con Emergency “Italia ripudia la guerra”, iniziativa che rilancia l’articolo 11 della Costituzione che afferma no alla «guerra come strumento di offesa contro la libertà degli altri popoli». La manifestazione nei giorni scorsi si è svolta nei cortili delle rispettive scuole. A Serrenti a dominare la scena è stata la parola Pace, pronunciata in tutte le lingue, con tanti disegni e scritte dei bambini, a Sanluri il messaggio è stato celebrato con il canto ebraico Shalom in lingua sarda, italiana, spagnola, tedesca, francese ed ebraica. L’attività didattica s’inserisce in un programma più ampio sulla legalità che ha impegnato gli studenti della primaria e secondaria di primo grado nel corso dell’anno scolastico. Punto di partenza, in collaborazione con le amministrazioni locali, è stato l'incontro con Giovanni Impastato a novembre, al teatro comunale, e la proiezione del film “I cento passi”. «La circostanza - dice la dirigente Cinzia Fenu - ha messo in evidenza l’importanza di una scuola per la pace». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA