Bandiere blu, La Maddalena regina 

In quindici Comuni della Sardegna sventolano le Bandiere blu. Sono nuove di zecca. È arrivata ieri la lista dei riconoscimenti che premiano pulizia dell'acqua, rispetto per l'ambiente e qualità dei servizi. Una consacrazione per il Nord dell’Isola che si conferma il territorio sardo più balneabile e meglio organizzato, stando ai criteri utilizzati per assegnare le medaglie del turismo sostenibile. La regina assoluta è La Maddalena. E come nel 2022 il Poetto di Quartu batte quello di Cagliari.

Chi ha vinto

Rispetto al 2023, nell’Isola non cambia la lista dei Comuni che ha ottenuto la Bandiera Blu: erano quindici l’anno scorso e sono altrettanti in questo 2024. Nell’area metropolitana di Cagliari, c’è solo Quartu. Nel Sud Sardegna il municipio premiato è Sant’Antioco. Oristano è un unicum nella propria provincia. Nel Nuorese ecco Tortolì e Bari Sardo. Il resto è nel Nord: a ovest, la Bandiera blu l’hanno conquistata Sassari, Sorso e Castelsardo. Si arriva a quindici con i centri galluresi. E sono sette, pari al 46,6 per cento del totale. In ordine sparso: Santa Teresa, Aglientu, Badesi, Trinità d’Agultu e Vignola, Palau, Budoni e La Maddalena appunto.

La novità del 2024

Si è invece allungato l’elenco delle spiagge che hanno incassato il riconoscimento: dalle 44 del 2023 si è saliti a 51. Alla progressione hanno contribuito Sorso, passato da due a tre; Santa Teresa di Gallura, salita da cinque a sei; Tortolì da sette a otto; Quartu da uno a due al pari di Bari Sardo. Infine La Maddalena, con un balzo da sette a nove.

Primo blocco

Sant’Antioco è in classifica con Maladroxia/Coacuaddus, Oristano con Torregrande, mentre la Baia di Budoni è l’arenile premiato nell’omonimo Comune della Gallura. Due spiagge su Palau: Isolotto e Palau Vecchio. Sempre a quota due, Bari Sardo, con Cea più il litorale che unisce Bucca ‘e Strumpu-Torre di Barì-Sa Marina. A Quartu le Bandiere blu del 2024 riguardano Mare Pintau e di nuovo il Poetto, come nel 2022.

Metà classifica

Sacro Cuore-Ampurias, Madonnina-Stella Maris ed Ex Palazzo americani sono le spiagge di Castelsardo; a Sassari ecco Porto Ferro, Porto Palmas e Platamona Rotonda. A Sorso, c’è la Spiaggia della Marina, mentre nella Marina di Sorso un riconoscimento è andato al Quarto e Quinto pettine insieme, un altro al Settimo. Sempre a quota tre, figura Aglientu con Vignola Mare, Rena Majore e Lu Chiscinagghju. Stessa quota per Trinità D’Agultu-Vignola, con La Marinedda, Cala Sarraina e Lunga Isola Rossa. Quattro spiagge per Badesi: Li Junchi, Li Mindi, Baia delle Mimose-Pirottu Li Frati e Lu Poltu Biancu.

Il podio

Nella parte altissima della classifica i Comuni sardi delle Bandiere blu sono tre: Tortolì in Ogliastra e Santa Teresa e La Maddalena in Gallura. Gli otto arenili di Tortolì sono: Lido di Cea; Lido di Orrì (I e II Spiaggia); Muxì (Il Golfetto); Orrì Foxilioni; Ponente (conosiuta come “La Capannina”); Porto Frailis; San Gemiliano; Le Piscinette. Santa Teresa ne conta sei: Rena Ponente (località Capo Testa); Rena Bianca; Rena di Levante-Zia Culumba (ancora a Capo Testa); La Taltana-Santa Reparata; Conca Verde; La Marmorata. Infine le nove di La Maddalena: Bassa Trinità; Carlotto-Nido d’Aquila; Cala Garibaldi-Due mari-Relitto (isola di Caprera); Spiaggia del pesce (isola di Santo Stefano); Lo Strangolato; Monte d’a Rena; Porto Lungo; Spalmatore; Tegge.

