«Bandiere ammainate dopo i tagli» 

«Occorre che il presidente della Repubblica percepisca quello che sta succedendo nel Nuorese». Le parole del sindaco di Orgosolo fendono la sala consiliare della Provincia. Propongono «uno sgarbo istituzionale» per mandare un messaggio forte contro i tagli delle autonomie scolastiche, il nodo delle energie rinnovabili e dei trasporti. In concreto? «Basterebbe ammainare la bandiera italiana», dice Pasquale Mereu alla conferenza sul piano di dimensionamento contestato perché spazza via 3 autonomie tra Nuoro e Orgosolo, 5 con l’Ogliastra sulle 9 complessive nell’Isola. «Il commissario Feliziani ha preferito non urtare Cagliari: gli assessori regionali tutelano i loro territori più di quanto facciano i nostri rappresentanti», sottolinea. «Lo sgarbo istituzionale mi sembra inopportuno», replica Angela Testone, sindaca di Dorgali. «Se ogni Provincia avesse proposto un dimensionamento non si sarebbe arrivato a questo punto».

Il dibattito

«Non mi piace parlare di abbandono ma è evidente una mancanza di sensibilità istituzionale verso contesti che non possono essere valutati solo attraverso parametri numerici», dice il presidente Giuseppe Ciccolini che adotta la proposta dell’assessore comunale Domenico Cabula: richiesta di accesso agli atti per capire cosa motivi la soppressione delle autonomie nella storica provincia di Nuoro. «Vogliamo sapere perché, su 9 dimensionamenti in tutta la Sardegna, 5 abbiano colpito il centro Sardegna e due la sola città di Nuoro. Una concentrazione che non può essere liquidata come semplice coincidenza».

I numeri

Cabula mette in fila i numeri partendo dai 1141 iscritti degli istituti Podda e Borrotzu: «Settimo San Pietro e Sestu distano 12 chilometri e contano 1063 iscritti, Sarroch e Pula distano 8,4 chilometri e hanno 1023». E sugli istituti superiori Capoterra e Elmas, divisi da 7 chilometri, hanno 1136 iscritti, nell’Oristanese Samugheo e Ales appena 3 chilometri e 846 iscritti. Esigenza di chiarezza nel nome di un principio di equità - viene spiegato - non guerra tra poveri. «Dal 2015-2016 il Nuorese contava 57 autonomie, nel 2026-2027 ne resteranno 27, un crollo del 50% in 10 anni, senza alcuna giustificazione demografica», dice la consigliera provinciale Lisetta Bidoni: denuncia il taglio dei Comuni montani, l’esclusione dell’Isola dai 19 milioni di euro del fondo nazionale 2026–2027 e auspica la mobilitazione. «A Nuoro con 34 mila residenti restano due autonomie, a Oristano 3 con 30 mila, 2 a Macomer con 8500. Non capisco perché altre realtà non siano state prese in considerazione», dice Maria Luisa Ariu, leader provinciale della Cisl. «Ci bloccano in tutti modi», dice Gian Luigi Farris, sindaco di Siniscola, evocando il 41 bis.

I dirigenti

«La politica sarda non ha una visione della scuola. Una legge sull’istruzione è urgentissima», dice Josepha Serusi dell’istituto Borrotzu. Il preside Antonio Fadda precisa: «Oggi il liceo Asproni esiste e ci sono anche gli iscritti». Aggiunge l’idea dei poli per orientamenti, come il liceo linguistico accorpato all’Asproni: «Poteva essere una strada, non è andata così». Andrea Fadda del liceo Satta avverte: «I numeri sono traditori. Si dice che il provvedimento è tecnico, come se fosse un alibi per nascondere che è politico». I sindacati, compatti venerdì, fanno dei distinguo. C’è comunque l’appello all’unità prima che Francesco Pala, coordinatore regionale delle consulte, dia voce agli studenti: «La preoccupazione principale dei ragazzi dell’Asproni e del Satta è la perdita dell’identità delle due scuole. Chiedono che tutti i progetti vengano conservati».

Polemica

«Ciccolini alle soluzioni ha preferito la propaganda - dicono fuori dalla sala i consiglieri di opposizione Pierluigi Saiu, Giampaolo Corda e Giorgio Fresu -. La Giunta regionale avrebbe potuto salvare le autonomie. Se avesse deliberato avrebbe potuto accorpare due scuole nel Cagliaritano. Per il prossimo anno, purtroppo, le decisioni sembrano già prese ma dal 2027/2028 la Giunta potrà intervenire e riconsegnare al Classico o al Podda la loro autonomia, accorpando 2 scuole in altre province».

RIPRODUZIONE RISERVATA