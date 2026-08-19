Bandiere a mezz’asta per Michela Rubiu 

È attesa per l’esito della perizia necroscopica che sarà effettuata oggi all’Istituto di medicina legale del Brotzu sul corpo di Michela Rubiu, ferita con un colpo di pistola alla testa dal marito lo scorso luglio a Solanas e deceduta lunedì nel reparto di Rianimazione dello stesso ospedale cagliaritano dopo 25 giorni in prognosi riservata senza che la donna abbia mai dato segni di ripresa.

Una morte quasi annunciata per la gravità della ferita provocata al capo dal esploso partito dalla pistola impugnata dal marito Alessandro Pintus sotto gli occhi di alcuni testimoni all’ingresso del bar gestito dalla donna.

Poi il tentativo dell’uomo di travolgere uno dei testimoni, quindi l’omicidio del fratello a Quartu e poi la sua consegna in caserma a Quartu con la confessione e il recupero dell’arma.

Il cordoglio

Immediata la reazione di Solanas, con una grande fiaccolata di preghiera organizzata poche ore dopo la tragedia. Cinquecento i partecipanti che, dopo la messa celebrata dal parroco don Zanda, attraversarono nella notte e al lume delle fiaccole diverse strade della frazione turistica di Sinnai.

Qualche giorno dopo si pregò per Michela anche durante la processione del Cristo dei sub celebrata a Torre delle Stelle. L’agonia di Michela Rubiu è durata 25 giorni, tra speranze e nuove preghiere, nel dolore della mamma Fabiola Orrù e dei familiari. Lunedì la morte, con la notizia che si è diffusa in poche ore suscitando grandissimo cordoglio a Solanas, a Sinnai e fra quanti hanno conosciuto Michela nella gestione del suo bar di via “Al mare”.

Il ricordo

Ieri la sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu, ha proclamato il lutto cittadino. Sono previste bandiere a mezz’asta in tutti gli uffici della pubblica amministrazione del territorio comunale per il giorno del funerale di Michela, con data e ora ancora da stabilire. Il rito funebre verrà celebrato nella parrocchia di Solanas.

Ordinanza

«Un tragico caso di femminicidio, piaga sociale che continua a colpire le donne e a ferire, nel profondo, l’intera collettività», si legge nell’ordinanza di ieri, «con la comunità di Sinnai e di Solanas che ha manifestato sconcerto, sgomento e cordoglio per l’accaduto».Il lutto cittadino verrà proclamato per il giorno del funerale «interpretando il sentimento di dolore e di sdegno di tutta la comunità sinnaese, colpita dalla tragica vicenda».

Si vuole così manifestare, in modo tangibile, la vicinanza alla famiglia e ai parenti. Con l’ordinanza si invita tutta la cittadinanza, e in particolare le attività autonome, gli imprenditori e i commercianti del paese, a sospendere la loro attività in concomitanza con la cerimonia funebre.

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