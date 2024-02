«Bandiere a brandelli davanti alle scuole» 

La battaglia di Cenzo Vargiu, ex amministratore locale, per far sostituire le bandiere agli ingressi delle scuole cittadine continua. Da mesi, infatti, l’uomo, fotografa con il suo smartphone le facciate di plessi scolastici condividendo sul web l’immagine delle bandiere dell’Italia, dei Quattro Mori e dell’Europa completamente stracciate dalle intemperie.

Gli ultimi scatti – ma non sono certo gli unici - arrivano dai plessi di via Monte Spada e di via Guspini: Vargiu rilancia il suo personale appello per chiedere all’amministrazione comunale di sostituire le bandiere: «Vergogna infinita nelle scuole della nostra città. Purtroppo in città è una costante, c’è poca attenzione verso determinate disposizioni e tanta negligenza», attacca, «questo è un permanente oltraggio ai simboli delle istituzioni. L’ufficio scolastico dovrebbe adottare provvedimenti».

Eppure la scorsa estate il Comune ha stanziato quasi 1600 euro per acquistare trentacinque bandiere destinate agli edifici pubblici della città e una nuova fascia tricolore per il sindaco, Pietro Pisu.

Si sarebbero dovuti sostituire quelli datati, strappati e degradati che si trovano appunto nelle facciate delle scuole di via Monte Spada, di via Guspini e dello stesso palazzo comunale. «E allora perché non le cambiano? Che fine hanno fatto le nuove bandiere?», si domanda Vargiu.

