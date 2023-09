Bandiera rossa e divieto: in due rischiano di annegare 

Due turisti in difficoltà strappati alle onde. È successo ieri nella spiaggia di Pistis dove il mare puntualmente costituisce un rischio per chi non riesce a rinunciare a un tuffo in un tratto del litorale di Arbus che, in certe condizioni, conferma la sua pericolosità.

Ieri mattina, intorno alle 10.30, il bagnino Francesco Silvestri, del lido privato di Cristiano Murgia, ha salvato due vite, quelle di Mark Huber e di Cristell Smith, svizzeri, rispettivamente 65 e 70 anni, in vacanza sulla Costa Verde. «In questo tratto di costa – racconta Silvestri – anche quando il mare sembra poco mosso, le correnti marine sono forti e trascinano subito al largo. Ed è quello che è successo alla coppia che, nonostante la doppia bandiera rossa e il cartello di divieto di balneazione, ha deciso di fare un bagno. Appena si sono allontanati dalla riva eccoli in balia delle onde. Il loro tentativo di rientrare a riva è stato inutile e così hanno iniziato a chiedere aiuto. Li ho notati, raggiunti e portati in salvo. Per fortuna nulla di grave ma erano stremati e spaventati».

In questi ultimi scampoli d’estate, le belle giornate e il caldo torrido stanno facendo sì che le spiagge della Costa Verde siano ancora frequentate, soprattutto dai turisti, in particolare tedeschi, spagnoli e francesi.

