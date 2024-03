Bandiera palestinese allo stadio: tensione 

Ha sventolato una bandiera della Palestina dalla sua postazione, nella curva sud della Unipol Domus, durante la partita tra Cagliari e Salernitana. Il tifoso rossoblù è stato subito invitato a metterla via dagli steward: il regolamento degli stadi non permette che vengano introdotti vessilli o striscioni non autorizzati. Il trentenne si è innervosito e non ha voluto fornire i documenti: così è stato necessario l’intervento della Polizia.

Ci sono stati momenti di tensione. Il tifoso, un abbonato, è stato accompagnato a fatica all’esterno dagli agenti della Digos. E non ha voluto dare i documenti. Il trentenne ha avuto atteggiamenti poco collaborativi e i poliziotti sono dovuti intervenire con un’azione decisa. C’è chi avrebbe anche cercato di filmare con un telefono cellulare, ma è stato bloccato dalle forze dell’ordine. Alla fine il tifoso è stato portato in questura. Oltre a una sanzione amministrativa per non aver rispettato il regolamento, rischia ora una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

In un primo momento l’uomo aveva anche ritirato la bandiera dopo l’intervento del personale dello stadio: ma poi l’ha esposta nuovamente. Vessillo che non poteva entrare: non perché fosse pro Palestina, ma perché, come gli striscioni, doveva essere autorizzato. (m. v.)

