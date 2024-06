Bandiera blu tra erbacce e degrado 

Due facce della stessa borgata, ciascuna delle quali non sembra appartenere all’altra. Da un lato il lungomare, che ha un aspetto quasi dignitoso, dall’altro il resto del centro abitato, con angoli in cui incuria e degrado abbondano. A due giorni dall’inizio dell’estate nel calendario, Torregrande si presenta così ai visitatori. Eppure la bandiera blu sventola anche quest’anno per la borgata marina oristanese.

La spiaggia

L’unica nota positiva arriva dalle operazioni di pulizia in spiaggia, dove è stata avviata escludendo sempre la fascia alta per evitare l’eliminazione della vegetazione. Una scelta che suscita sempre polemiche fra chi sostiene che si dovrebbe ripulire anche quell’area. E da qualche giorno sono stati anche sistemati i contenitori per i rifiuti differenziati nel lungomare. I servizi igienici sono desolatamente chiusi, ieri un rogo ne ha danneggiato uno: sono intervenuti i vigili del fuoco. E i bagnanti si riversano nei servizi dei chioschi destinati ai clienti, al punto che qualche operatore sta pensando di mettere un freno. Le passerelle per i disabili almeno per il momento non si vedono, in fondo il calendario segna appena 19 giugno. Il lungomare in alcuni tratti è impraticabile per marciapiedi distrutti e asfalto sollevato.

I lavori

A proposito di strade impercorribili, la perpendicolare alla Provinciale, proprio di fronte all’ex campeggio, è chiusa con le transenne: una corsia è inaccessibile da tempo. Gli operai sono al lavoro dall’altra parte della strada, nella fetta di terreno che accoglierà l’area grandi eventi e anche una zona per i camper, che comunque non sarà disponibile a breve, magari per l’estate prossima.

La borgata

Ma c’è un altro aspetto della borgata davvero poco dignitoso, per scoprirlo basta inoltrarsi nelle strade laterali ma anche nella parallela del lungomare, dove erbacce e rifiuti abbondano; anche in alcuni terreni privati. Nella stradina che costeggia la chiesa i marciapiedi abbondano di erbacce e percorrendo una stradina che poi arriva sulla provinciale che conduce a Cabras c’è un enorme spiazzo incolto, ricoperto di cespugli con bottiglie e plastica abbandonata, di fronte a una scalinata che non vede ramazza da tempo. Una rinfrescata sarebbe necessaria anche alla segnaletica che indica la fermata degli autobus, all’ingresso della borgata. E poco più in là un cartello con le indicazioni stradali è coperto quasi del tutto dalla vegetazione. Il piccolo parco giochi, sul lungomare, non ha certo l’aria di una zona riservata ai più piccoli per un’ora di svago, sembra invece abbandonato all’incuria: un’altalena priva di sedute la dice lunga, penzola solo un pezzo di catena arrugginita. Sui marciapiedi abbondano le formiche che, con moscerini e zanzare, ormai sono ospiti fissi di ogni estate.

RIPRODUZIONE RISERVATA