Bandi pubblici, boom di richieste  per ottenere le certificazioni linguistiche 

La Regione prosegue nell’attività di certificazione linguistica della conoscenza orale del sardo, catalano di Alghero, sassarese, gallurese e tabarchino. L’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu, sottolinea che attraverso il percorso intrapreso si darà ai cittadini sardi la possibilità di rafforzare e valorizzare le proprie competenze linguistiche “certificandole” al fine di poterle impiegare in campo culturale, lavorativo e personale. Le certificazioni “Narami” come per tutte le lingue, rappresentano «uno strumento professionale forte, spendibile in numerosi ambiti», ricorda la Regione, «tra i quali quelli proposti dai bandi pubblicati annualmente dal Servizio Lingua e Cultura Sarda della Direzione Generale dei Beni Culturali, come i laboratori scolastici extracurriculari Frailes e i progetti Imprentas che abbracciano attività imprenditoriali importanti». Nel corso dell’anno sono state rilasciate 125 certificazioni e viste le richieste, si è deciso ammettere ulteriori 171 istanze.

