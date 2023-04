Bandi Pnrr: «Il Comune non partecipa» 

«L’amministrazione comunale parla tanto di riqualificare il litorale di San Giovanni ma intanto non ha nemmeno partecipato al bando Pnrr che finanziava interventi di riqualificazione urbana». A lanciare una frecciata alla maggioranza è il gruppo d’opposizione “Obiettivo Muravera” guidato da Gianfranco Sestu.

«Nessuno – mettono in evidenza i consiglieri d’opposizione – può avere la certezza che il progetto sarebbe stato finanziato ma di sicuro c’è che l’amministrazione non ci ha nemmeno provato». L’opposizione ricorda anche come un’idea progettuale di riqualificazione c’era nel cassetto sin dal 2019. Prevedeva, fra l’altro, una passerella sino a Is Perdigonis, la rigenerazione delle aree verdi, parcheggi e aree giochi per bambini. «Noi – dicono - facciamo le piazzette con le sculture di arancia e destiniamo 160mila euro di tassa di soggiorno al nostro lungomare. Tutto ciò potrà anche andare bene a qualcuno, ma sicuramente non è all'altezza dei sogni, realizzabili, che Muravera si merita». (g. a.)

