Bandi pilotati, sì alle intercettazioni 

Sì alle intercettazioni. La giudice Claudia Sechi scioglie la riserva, ieri in tribunale, sul nodo del processo contro i dieci universitari accusati di aver pilotato due bandi di concorso del 2017 nell’ambito del Diritto tributario. Via libera alle intercettazioni ambientali e telefoniche perché disposte nell’ambito di un nuovo procedimento rispetto a quello “madre” di Firenze da cui deriva la costola sassarese. I difensori hanno sollevato eccezioni relative all’iscrizione degli imputati sostenendo che veniva qualificata agli atti come “aggiornamento”. Un appunto cui ha replicato il pm Giovanni Porcheddu chiedendo di «non giocare con le parole».

Il processo può ora entrare nel vivo, e nella prossima udienza verrà conferito l’incarico per la trascrizione delle intercettazioni. Intanto dal tribunale di Venezia, cui è assegnata la competenza del procedimento primigenio, giunge la notizia che, in merito al filone fiorentino di indagini, la Procura ha chiesto l’archiviazione per i 45 imputati. Gli avvocati “sassaresi” sono Agostinangelo Marras, Gabriele e Luigi Satta, Anna Laura Vargiu, Mariano Mameli, Giuseppe Conti, Stefano Porcu, Sebastiano Chironi, Luca Sciaccaluga, Marco Loi, Cecilia Marino, Roberto Scano. (e. f.)

