Bandi per migliorare le competenze e incoraggiare le idee dei manager sardi 

Due bandi sulla “finanza alternativa”. Il 10 gennaio alle 12 è in programma nella sede della Camera di commercio di Nuoro la presentazione dei due bandi pubblicati dalla Cciaa di Sassari (capofila del progetto), indirizzati rispettivamente a piccole e medie imprese e imprese di consulenza. L’iniziativa, mira a consolidare le competenze delle imprese sarde in ambito manageriale, tecnologico e finanziario favorendo l’accesso al credito e la realizzazione di progetti innovativi. «L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per le imprese sarde - dice Carmelo Battaglia, segretario generale della Camera di commercio -. Il progetto offre strumenti innovativi per rafforzare le competenze manageriali e finanziare le idee di sviluppo delle nostre imprese, favorendo al tempo stesso la crescita di una rete di professionisti qualificati». La documentazione per partecipare ai due avvisi potrà essere inviata a partire dal 15 gennaio. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA