Bandecchi sputa sul «provocatore»  

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, durante una accesa discussione, ha sputato per due volte dell’acqua, bevuta da una bottiglietta, in faccia al proprio interlocutore, un cittadino ternano. Da quanto è stato possibile apprendere, i due - Bandecchi e il cittadino, conosciuto in città anche come opinionista sportivo - si erano dati appuntamento per le 17 di ieri sotto palazzo Spada, sede del Comune di Terni, come testimoniato anche da un post Instagram dello stesso sindaco.

Entrambi si sono presentati e Bandecchi, dando seguito alla diatriba nata on-line, gli ha sputato una prima volta dell’acqua addosso - come ripreso anche da un video di TeleGalileo - poi è tornato sui propri passi e in un secondo momento ha sputato un’altra volta addosso all’interlocutore, accusandolo di essere un «provocatore politico».

Il cittadino non ha reagito, la discussione è andata avanti un po’ ma senza degenerare ulteriormente, sotto l’occhio delle guardie del corpo del primo cittadino e della polizia locale nel frattempo intervenuta.

