Bandecchi rilancia: «Diventerò premier» 

Si dimette da sindaco di Terni scrivendolo nero su bianco dopo l’annuncio di giovedì via social, ma Stefano Bandecchi non intende lasciare la politica. Correrà alle europee con Alternativa popolare e conta di arrivare al 4%, ma per lui già «è chiaro» che diventerà presidente del Consiglio. «Quando ci sarà la gara e se dobbiamo avere un duce allora voglio essere io», ha assicurato. Prima però deve chiudere la partita del Comune di Terni, dove ieri è arrivata una comunicazione di poco più di una riga indirizzata al Consiglio e al segretario generale: «Il sottoscritto Stefano Bandecchi con la presente rassegna le proprie dimissioni dalla carica di sindaco della Città di Terni». Secondo il Testo unico degli enti locali saranno efficaci e irrevocabili dopo 20 giorni dalla presentazione». Lunedì mattina si riunirà il Consiglio comunale: «Certo che ci sarò, mi pagano – ride Bandecchi - Anche se il consiglio di Terni è una gran perdita di tempo, specie ad ascoltare le polemiche delle opposizioni. Forse verrò per votare e mi limiterò a quello». E pensa già alla carriera da premier: «Tanto le cose che posso fare per la nazione nessun altro è in grado di farle. Alternativa popolare farà la differenza perché molti elettori di Fratelli d’Italia, Forza Italia e del Pd sanno che devono votare per l’unico uomo che può risolvere il problema».

