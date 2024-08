Bande senza scrupoli per derubare le anziane 

Dieci tra arresti e denunce in appena tre mesi e decine e decine di querele. Numeri che fanno capire come Cagliari, ma anche le province di Oristano e Nuoro, sia diventata terra di conquista di bande di campani specializzate nel derubare anziane vedove, con il raggiro del finto incidente causato da un figlio delle vittime. Tutto inventato ma in grado di creare apprensione, paura, preoccupazione e confusione nelle donne – sempre sole quanto ricevono le chiamate – e pronte a tutto pur di aiutare il loro caro. E dietro i falsi marescialli dell’Arma, commissari e avvocati che contattano le anziane ci sono sempre, come emerso dalle indagini portate avanti dalla Squadra Mobile e dai Carabinieri, cittadini provenienti da Napoli e dintorni. Si tratta di giovani assoldati a poco prezzo, che sperano così di ritagliarsi un incarico prestigioso nei gruppi criminali organizzati, oppure pregiudicati over 50 anni in cerca di rilancio o di soldi facili.

L’accusa

Le indagini svolte in questi mesi dalla Squadra Mobile di Cagliari, coordinata dal dirigente Emanuele Fattori e dalla vice Veronica Madau, ha permesso di bloccare alcuni dei presunti responsabili dei raggiri prima che potessero lasciare l’Isola con il bottino: gioielli e contanti. E grazie alla stretta collaborazione con la Procura i fermati sono finiti in carcere perché accusati di estorsione. Le modalità utilizzate dai fermati sono tali da obbligare – di fatto – le povere anziane a consegnare tutto quello di prezioso che hanno in casa. Arrivano anche a far pesare oro e gioielli. E non c’è un tetto a quanto pretendono: i bottini sono stati di alcune migliaia di euro ma anche di diverse decine di migliaia di euro. E dietro i colpi c’è uno studio attento delle vittime: sanno che vivono da sole, riescono a recuperare nomi e dati dei figli che il più delle volte abitano distanti dalla loro madre. Poi parte l’assalto. Arriva la telefonata all’anziana da parte del finto maresciallo: «Suo figlio ha causato un incidente stradale, rischia l’arresto e servono subito soldi per pagare la cauzione». Chiama poi anche un falso avvocato e poco dopo il legale si presenta alla porta di casa della vittima per incassare. Portano via di tutto: nell’ultimo caso, finito con l’arresto di un 55enne e di un 51enne campani, i protagonisti del raggiro-estorsione si sono fatti consegnare anche le fedi nuziali.

«Segnalare subito»

Dalla Questura e dal comando provinciale dei Carabinieri ribadiscono ancora: «In caso di telefonate di questo tipo, chiudere subito e chiamare un parente oppure le forze dell’ordine. Nessun carabiniere o poliziotto comunicherebbe informazioni di presunti arresti, fermi o incidenti, né chiederebbe mai soldi o preziosi ad un cittadino per pagare un avvocato».

