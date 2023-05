Bande della coca, gli indagati restano in silenzio 

Vanno avanti gli interrogatori di garanzia dei 27 destinatari di misure cautelari nell’operazione Primavera Fredda, messa a segno mercoledì all’alba in tutta la Sardegna per sgominare due bande specializzate nel traffico e nello spaccio di cocaina. Per ora chi è comparso davanti al giudice si è avvalso dalle facoltà di non rispondere. Sia giovedì che ieri, gli indagati su indicazione dei loro avvocati, hanno dunque scelto la via del silenzio. La stessa cosa dovrebbe accadere domani quando riprenderanno gli interrogatori.

Gli affari

Due le organizzazioni criminali smantellate. La prima, con base nel Nuorese tra Silanus e Macomer, faceva arrivare ingenti carichi di cocaina in Sardegna tramite i canali gestiti dalla ‘Ndrangheta. Quello Cagliaritano si riforniva da loro per poi distribuire la droga in molteplici piazze. Gli investigatori della Mobile hanno documentato, grazie intercettazioni ambientali, decine e decine di viaggi: la cocaina veniva nascosta in piccoli vani nelle auto manovrabili solo con dei telecomandi. In due anni sarebbero stati movimentati più di duecento chili di cocaina con un giro d’affari superiore ai 25 milioni di euro, reinvestiti soprattutto nell’acquisto di appartamenti.

Furto d’armi

Le bande avevano a disposizioni anche delle armi e non hanno esitato a sparare in occasione di due rapine commesse proprio per portare via partite di cocaina. Gli indagati (41 in tutto) sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Fernando Vignes, Marco Fausto Piras, Riccardo Floris, Desolina Farris, Marco Lisu, Elena Deplano, Maria Assunta Argiolas, Raimondo Serra, Margherita Baragliu, Rinaldo Lai, Luigi Esposito, Beatrice Goddi. (m. v.)