Banda “Verdi”, 40 anni di musica 

Terralba si prepara a vivere un tuffo nel passato: oggi dalle 18 nel teatro civico la grande festa per i 40 anni della banda “Giuseppe Verdi”. L'evento prevede diversi pezzi musicali ma soprattutto un viaggio nei ricordi dei suoi componenti.

La festa

A guidare i 25 musicisti Giuseppe Congia, direttore artistico da oltre trent'anni. «Con la mia lunga esperienza nella banda mi porto dietro tanti aneddoti, ma la cosa più bella è sempre l’incontro generazionale. Capitano spesso – spiega Congia - casi in cui si vede un bambino di 7/8 anni che suona vicino a un 85enne. Questo è un aspetto molto importante perché si cresce con la passione per la musica: l’età scompare, ci si dà tutti del tu e si diventa una grande famiglia».

L’emozione

«Sono anche emozionato – continua il direttore - perché proprio in questi giorni ho rivisto dopo 16 anni una ragazza che suonava con noi. Per motivi di lavoro ora vive in Germania, è venuta in Sardegna per le vacanze, ha saputo del concerto e quindi si unirà a noi per il quarantennale».

Il repertorio della serata avrà inizio con una marcia storica, “Primi passi”, molto gettonata agli esordi della banda allora guidata da Felice Muntoni.

Il futuro

Ma il sodalizio guarda anche al futuro. «Porteremo avanti la collaborazione con le altre realtà del paese, come per esempio con il coro Res Nova – afferma la neo presidente, Cinzia Nocco - così come continueremo ad offrire ai tanti ragazzi che studiano o hanno studiato nelle scuole medie ad indirizzo musicale un luogo e un gruppo dove potersi esprimere».

RIPRODUZIONE RISERVATA