Banda ultra larga, 442 milioni di euro per l’Isola 

Quasi mezzo miliardo di euro per portare la rete internet più veloce in 670mila edifici dell’Isola. È il cuore del protocollo siglato tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, Infratel Italia, Anie Sit, Ance Sardegna e gli operatori TLC interessati dai Piani operativi Pnrr sulle reti ultraveloci.

L’accordo, favorito dal Presidente della IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati, Salvatore Deidda, riguarda in maniera prioritaria i Piani Italia a 1 Giga, per portare la fibra a quasi 670 mila numeri civici, e Italia 5G, per facilitare la realizzazione di collegamenti fissi a banda ultra-larga e mobili 5G in tutta l’Isola.

Complessivamente in Sardegna i progetti principali finanziati dal Pnrr valgono 442 milioni di euro e dovrebbero necessitare entro i prossimi anni di almeno mille assunzioni di tecnici specializzati o da formare.

Il protocollo, di durata triennale, prevede in particolare di facilitare la condivisione di risorse e competenze disponibili per individuare le opportunità territoriali; incentivare, in fase di sviluppo progettuale, l’utilizzo dell’innovazione tecnologica, la fornitura di componentistica e soluzioni adeguate, e di definire iniziative di formazione e informazione, per sensibilizzare gli operatori del settore e gli uffici tecnici verso i temi citati.

