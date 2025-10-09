Banda scatenata, doppio colpo nella notte 

In pochi minuti hanno preso d’assalto una tabaccheria e una sala giochi a pochi metri di distanza. Hanno forzato le serrande, probabilmente con un “piede di porco”, e dopo hanno forzato e vuotato i contenitori di monete e banconote. L’ammontare del bottino non è stato ancora quantificato, ma la convinzione delle forze dell’ordine è che a compiere i due assalti sia la stessa banda composta da tre malviventi. La stessa che in poche ore ha preso di mira altri esercizi pubblici ad Assemini ed Elmas. Tutti colpi consumati da una mano simile, professionisti decisi che hanno agito col volto mascherato.

Rapidi e decisi

A Monserrato i banditi hanno prima fatto irruzione in una tabaccheria di via San Gottardo, quartiere La Salle. Nell’assalto erano almeno in tre, tutti mascherati. Sono arrivati in auto nel cuore della notte, riuscendo in un attimo a sollevare la serranda, ad entrare indisturbati nel locale e a vuotare il portamonete di una slot machine. Poi la fuga, probabilmente verso via Porto Botte dove è stata presa di mira una sala giochi. Anche qui, i malviventi hanno forzato la saracinesca portando via monete e banconote, allontanandosi quindi indisturbati. Durante i blitz la banda sarebbe stata ripresa dalle telecamere.

Unica mano

Come detto, tutto farebbe pensare a un’unica banda. E con questa quasi certezza, i carabinieri della Stazione di Monserrato che agiscono al comando del luogotenente Sabiu, hanno avviato le indagini, effettuando prima accurati sopralluoghi nei due locali, effettuando poi anche alcune perquisizioni domiciliari. In merito, viene mantenuto uno stretto riserbo. Nella serata di ieri si è parlato di un fermo: la smentita delle forze dell’ordine è stata però immediata.

Indagini

Alle indagini partecipano anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu e del Comando provinciale di Cagliari. Le modalità dei colpi, la vicinanza temporale e la descrizione dei banditi alla quale si è risaliti esaminando le immagini di alcune telecamere, lasciano ipotizzare che i furti possano essere opera di criminali immortalati anche da immagini di telecamere piazzate dall’amministrazione comunale in diverse strade della città. Si indaga anche su precedenti e analoghi episodi consumati nel Cagliaritano negli ultimi mesi: intanto in serata dalla caserma di Monserrato è partito un primo rapporto alla Procura della Repubblica. Indagini ad una svolta? Non lo si può escludere.

RIPRODUZIONE RISERVATA