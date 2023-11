Banda musicale, inizia la nuova stagione 

La Banda musicale Giuseppe Verdi di Terralba ha presentato il nuovo direttivo che guiderà il gruppo nei prossimi due anni. Cinzia Nocco, clarinettista e decana dei musicisti della banda, è stata eletta all'unanimità presidente del direttivo. Sarà affiancata da Lorenzo Leone, sassofonista, nel ruolo di vice presidente; Marina Calderan sarà la segretaria, Giuliano Oliva confermato come tesoriere. Nel direttivo anche Claudio Leone, Gloria Saddi, giovane clarinettista, e Gabriele Espis, trombonista. «Il nuovo direttivo -sottolinea Nocco- proseguirà nella strada tracciata dal precedente, con il maestro Giuseppe Congia stiamo già lavorando per un calendario ricco di attività». La celebrazione in onore della patrona dei musicisti, Santa Cecilia, si terrà sabato 25 novembre con una messa alle 17 nella chiesa di San Pietro. Sabato 16 dicembre, la banda si esibirà in un concerto di canti natalizi in collaborazione con il Coro Res Nova. Infine, venerdì 5 gennaio, si terrà un concerto per chiudere i festeggiamenti per il 40esimo anniversario della ricostituzione della banda.

