Banda larga: dimenticate alcune strade 

Stanno per concludersi i lavori d’installazione della banda larga, ma alcune strade del paese sembrerebbero tagliate fuori. A causa di questa esclusione, parte la protesta del sindaco Antonino Munzittu. «Mi preme - afferma - informare i miei concittadini, che il progetto dell’installazione della banda larga non è stato commissionato e tanto meno realizzato dal Comune, bensì l’iniziativa è della Tim, la quale ha incaricato un’altra ditta per l’esecuzione dei lavori».

Durante i lavori, l’amministrazione comunale ha segnalato ai responsabili della ditta esecutrice la mancanza del servizio in alcune strade del paese. «Mi era stato detto - prosegue - che si sarebbe proceduto in un secondo momento, ma sembra che le cose non stiano proprio così. In questi giorni sto cercando continuamente di avere un contatto con i responsabili regionali della Tim. Vorrei inoltrare una protesta formale e vorrei invitare la società alla modifica del progetto, inserendo le zone che al momento sono rimaste escluse dagli interventi». Munzittu conclude rassicurando i cittadini: »Continuerò questa battaglia con ogni mezzo, affinché Decimoputzu possa essere dotata di tutti gli strumenti tecnologici che permettono alle nostre imprese, e ai nostri abitanti, di essere al passo con i tempi».