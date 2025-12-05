Banda di incappucciati  tenta il colpo nella zona industriale 

Sei uomini incappucciati e armati di arnesi da scasso, la notte scorsa, hanno tentato di mettere a segno un furto nei locali della Sidertecnica, un’azienda di impianti elettrici e industriali che si trova nella zona industriale di Elmas. A osservare i movimenti della banda, fin dall’arrivo a bordo di una Panda risultata rubata, però, c’erano le telecamere di sicurezza installate dalla società di vigilanza Allarm System: immediatamente è scattato l’allarme e le guardie giurate hanno chiamato i carabinieri.

I ladri, sorpresi dall’arrivo di vigilantes e forze dell’ordine, se la sono data a gambe levate e sono riusciti a fuggire. Ora saranno le indagini, basate sulle tracce lasciate sul posto dai malviventi e dalle immagini registrate dal circuito di videosorveglianza, a cercare di dare un nome ai quattro uomini.

