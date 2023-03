Banda dello spaccio nelle case parcheggio In cella per scontare quattro anni e dieci mesi  

Era in attesa di conoscere eventuali provvedimenti dopo la sentenza passata in Cassazione. Ora Salvatore Cardia, 29 anni di Cagliari, ha raggiunto in carcere le altre persone condannate per l’operazione Grande Fratello, nella quale i carabinieri della compagnia di Cagliari avevano sgominato una banda che gestiva lo spaccio nelle case parcheggio di via Timavo a Is Mirrionis. Cardia deve scontare una pena di 4 anni, 10 mesi e 21 giorni di reclusione.

Le condanne arrivate in appello per nove imputati, con oltre 83 anni da scontare, sono state confermate in Cassazione. E per sei di loro, si sono aperte le porte del carcere.

