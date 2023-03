Banda dello spaccio, chiesto il processo per diciassette persone 

Diciassette richieste di rinvio a giudizio per i collaboratori più stretti del gruppo specializzato nello spaccio di droga con base nelle case parcheggio in via Piero Francesca alla Marina. Una banda capace di gestire un’attività aperta a tutte le ore a Mulinu Becciu e che movimentava quantitativi importanti di cocaina, hascisc e marijuana. Così dopo la condanna, nel maggio scorso, in primo grado dei principali componenti a capo del gruppo, ora è il turno delle persone finite nell’inchiesta dei carabinieri del reparto operativo della compagnia, sfociata nel 2021 nell'operazione “Dogs square” con l’esecuzione di quattordici ordinanze di custodia cautelare.

Dopo l’udienza preliminare c’è stato un rinvio al 22 giugno per l’avvio della discussione del rito abbreviato per alcuni degli indagati. Sotto accusa, nella richiesta formulata dalla pm Rita Cariello al gip Roberto Cau, ci sono Angelo Flutto (40 anni), Fabrizio Mulleri (40), Matteo Fois (25), Alessandro Porcu (30), Giovanni Rais (39), Francesco Fadda (27), Andrea Chessa (35), Paolo (32) e Federico Arrais (24), Benito Alessio Sanna (25), Marco De Agostini (28), Riccardo Stazzu (23), Stefano Vacca (32), Niolas Lugas (26), Stefano Pandolfi (33), Ivan Berosi (34), Gian Filippo Masala (35). Sono difesi dagli avvocati difensori Antonio Mazzarella, Marco Fausto Piras, Marco Usai, Riccardo Floris, Teresa Camoglio, Desolina Farris, Michela Zanda, Giorgio Loi, Marco Lisu, Herika Dessì, Patrizia Carta, Roberto Peara e Corrado Podda.

Le indagini erano iniziate il 18 novembre 2016 dopo una sparatoria nelle case parcheggio di via Piero della Francesca. Colpi d'arma da fuoco in un appartamento al primo piano della palazzina “C” aveva permesso ai carabinieri di concentrare le loro attenzioni anche su altri edifici, grazie alle telecamere nascoste. Secondo gli inquirenti il giro d’affari era di circa 400 mila euro in due anni.

Nella ricostruzione fatta dagli investigatori, gli attuali indagati, a vario titolo, fornivano la droga al gruppo, la recapitava nelle abitazioni dove veniva lavorata, avevano il compito di fare la vedetta, svolgevano l’attività di cessione ai numerosi clienti. Il tutto emerso grazie alle riprese delle telecamere e dalle intercettazioni telefoniche. (m. v.)

