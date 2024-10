Banda dello scasso, assalto al Bancomat a Trinità d’Agultu 

Gita notturna con scasso di bancomat e furto d’auto, una banda composta da almeno quattro persone ha scorrazzato in Gallura e nel Sassarese provocando danni ingenti a privati e al Banco di Sardegna. La “squadra” ha agito indisturbata da martedì sera e sino all’alba di ieri, con puntate a Sassari, Valledoria, Trinità d’Agultu e Tissi. Il tour è stato ricostruito dai Carabinieri di Valledoria che avrebbero già un elenco di sospettati, si parla delle stesse persone (non sarebbero italiani) che da giorni sta imperversando a Sassari con raid ai danni di attività commerciali, il colpo più clamoroso è quello concluso con lo “smuramento” della cassaforte del market Tuttigiorni, a Predda Niedda. Il primo furto viene messo a segno a Sassari, i ladri rubano una Panda. Ma i ladri hanno anche una Giulietta rubata a Valledoria e con le due auto raggiungono Trinità d’Agultu. Il primo obiettivo è la postazione elettronica esterna del Banco di Sardegna, in via Sassari. Non sono neanche le tre di ieri e i banditi aprono come una scatola di tonno il bancomat. La parte frontale del dispositivo viene strappata con delle tirelle collegata alla Panda. La cassetta blindata resta, però, al suo posto. Non riesce neanche l’apertura della cassa a tempo dentro la filiale, i banditi sfondano la porta a vetri, portano via solo un dispositivo conta soldi. La Panda, danneggiata, resta a Trinità, e i ladri si spostano a Tissi. Qui si ripete la scena, la banda sfascia gli infissi della banca del paese ma non riesce a impadronirsi del denaro. Il tour finisce a Sassari e ieri la Polizia locale ha trovato la Giulietta dei banditi in una zona periferica della città. Le indagini sono basate sui filmati di diversi sistemi di videosorveglianza.

