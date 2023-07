Banda della coca: cinque arresti 

Per due associazioni a delinquere la sentenza è diventata definitiva e sono scattati cinque arresti su ordine di esecuzione. La terza, invece, è stata fatta cadere dalla Cassazione che ha deciso di rispedire gli atti alla Corte d’appello cagliaritana per una seconda pronuncia, monca però dell’imputazione più grave. Si è chiuso così il filone degli abbreviati della maxi-inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sarda su fiumi di droga, in prevalenza hashish e cocaina, che dall’Olanda sarebbero arrivati in Sardegna. Al vertice di una delle tre bande, secondo gli inquirenti, ci sarebbe stato Albino Portoghese, attualmente sotto processo perché ha scelto la via del dibattimento.

Gli ordini di esecuzione

I Carabinieri dei Comandi Provinciali di Cagliari e Livorno hanno arrestato su disposizione del sostituto procuratore generale Giancarlo Moi una parte degli indagati le cui condanne sono diventante irrevocabili. L’ordine di esecuzione pena è scattato per Alessandro Bruno, 49 anni, che deve scontare 13 anni e 8 mesi di reclusione, per il il 77enne Giuliano Meloni (5 anni e 3 giorni), per Corrado Pisano, 58 anni, (11 anni, 3 mesi e 13 giorni), per Efisio Usai, 56 anni, che dovrà scontare dieci anni e due giorni e, infine, per il cagliaritano Maurizio Figus, 65 anni, l'unico arrestato a Livorno che dovrà rimanere in cella 6 anni, 4 mesi e 17 giorni. Altri venti indagati dell’operazione, scattata nel 2012 con ordini di custodia cautelare del pm Guido Pani, hanno invece scelto la via del dibattimento o hanno già chiuso il procedimento penale con riti alternativi.

L’inchiesta della Dda

Stando all’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia i cinque imputati facevano parte di una delle tre presunte associazioni a delinquere, con ramificazioni a Foggia, Torino e Roma, che trasferiva nell’Isola ingenti quantità di stupefacenti dall’Olanda. Ognuna delle presunte bande si sarebbe divisa il territorio e anche il tipo di sostanza: da una parte Cagliari, dall’altra il Sarrabus e il Medio Campidano. Nel 2012 f arrestate 15 persone tra presunti corrieri e spacciatori, ma vennero anche sequestrate ingenti quantità di hashish, cocaina e alcune armi.

Sentenza annullata

Per gli inquirenti dell’antimafia di Cagliari le tre bande avevano i loro capi a Guasila (cocaina), nel quartiere Sant’Elia di Cagliari (cocaina e hashish). Sul versante di chi ha scelto l’abbreviato, la Cassazione ha annullata la sentenza d'appello con invio ad altra corte, senza più la contestazione di associazione a delinquere, per Stefano Pilleri, Danilo Serra, Guido Magliani, Davide Tesio, Emanuele Puzzu, Alessio Busonera, Sandro Cirio, Mattia Pibiri, Dario Atzeni e Franco Tesio (erano difesi difesi dai legali Marco Lisu, Riccardo Floris, Riccardo Schirò, Maurizio Scarparo, Matteo Pinna, Maria Grazia Monni, Patrizio Rovelli, Federica Maccedda e Teresa Camoglio).

