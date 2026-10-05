Banda del carburante in azione 

I furti sono avvenuti nella notte del 29 settembre, tra le quattro e le cinque del mattino. Per capire se si tratta della stessa banda, però, bisognerà attendere l’analisi delle telecamere che hanno ripreso gli spostamenti nei minimi dettagli. Preoccupazione a Nurachi e Riola per i ladri di gasolio che hanno colpito in entrambi i paesi. La vicenda – sulla quale indagano i carabinieri della stazione di Riola Sardo – sta facendo parlare molto anche alla luce del caro carburante registrato negli ultimi mesi.

Furto all’ecocentro

A Riola, i ladri hanno preso di mira l’ecocentro comunale, situato sulla strada statale 292, poco dopo la rotonda all’uscita del paese in direzione Cuglieri, gestito dalla Effe Ambiente. I malviventi hanno raggiunto i quattro mezzi presenti nel piazzale e, con delle pompe, hanno svuotato i serbatoi. Ma non solo. Sono state rubate anche le batterie, forse per rivenderle. La ditta ha immediatamente sporto denuncia e ha segnalato l’accaduto all'Ufficio tecnico del Comune. «Un atto grave da condannare e che dispiace - spiega il sindaco di Riola Sardo, Lorenzo Pinna - Spero che i responsabili vengano individuati».

Alla Ocram

A Nurachi, invece, i ladri hanno preso di mira l’impresa edile Ocram Costruzioni, situata nell’area artigianale del paese. Anche in questo caso, è stata utilizzata la stessa tecnica: dopo aver raggiunto i tre mezzi parcheggiati, hanno svuotato tutti i serbatoi dal carburante per un valore totale di 700 euro. Ad accorgersi del furto sono stati gli operai della ditta: quando sono saliti sui camion, hanno notato che il serbatoio era vuoto, nonostante avessero fatto rifornimento il giorno prima. È stato svuotato anche quello di una macchina di proprietà dell’azienda, parcheggiata non lontano dai mezzi. I titolari hanno sporto immediatamente denuncia. Ieri mattina i carabinieri hanno raggiunto la sede aziendale per il ritiro delle registrazioni. Di quanto accaduto da giorni parlano tutti in paese. I titolari delle aziende, che hanno i loro mezzi parcheggiati all’esterno, non nascondono la paura e stanno pensando di organizzare delle ronde notturne.

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