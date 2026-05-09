Banda del bancomat pronta a tutto 

Da poche settimane lavoravano nelle campagne di Calangianus, impegnati nell’estrazione del sughero. Una quotidianità apparentemente normale che, secondo gli investigatori, avrebbe fatto da sfondo a progetti criminali ben più gravi. Venerdì sono scattati gli arresti per Salvatore Saba, Andrea Secchi e Marco Ricciu, insieme a Diego Orunesu. Saba e Secchi sono accusati di aver assaltato il bancomat di Bitti nel colpo avvenuto il 2 settembre. Secondo gli investigatori, apparterrebbe a Orunesu il trattore utilizzato per la fuga dopo che il furgone usato per il colpo era finito fuori strada.

Ostinati e sfrontati

Dalle indagini emerge il racconto di una fuga improvvisata ma ostinata. Nonostante l’incidente e il rischio di essere scoperti, i due non avrebbero rinunciato al bancomat appena sradicato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, si sarebbero procurati un mezzo di fortuna, coinvolgendo casualmente Orunesu, pur di continuare la fuga con il bottino. Un contrattempo che avrebbe fatto saltare i tempi previsti nel piano studiato da mesi, causando quasi un’ora di ritardo. Ma nemmeno quell’imprevisto avrebbe incrinato la loro determinazione.

La pericolosità del gruppo emergerebbe anche da quanto avvenuto durante l’assalto. A un certo punto un netturbino avrebbe notato movimenti sospetti avvicinandosi alla scena. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno dei due avrebbe allora estratto una pistola e gliel’avrebbe puntata contro, intimandogli di allontanarsi. Un episodio che per gli inquirenti dimostrerebbe la spregiudicatezza con cui i due avrebbero agito davanti alla possibilità di essere scoperti.

Progetti criminali

Ma è soprattutto dalle intercettazioni che emergerebbe un quadro inquietante. Secondo l’accusa, Saba e Secchi non parlavano soltanto di reati già commessi, ma progettavano continuamente nuovi colpi: rapine a mano armata, sequestri, furti e persino omicidi. Nel podere di famiglia avrebbero discusso di un furto al mattatoio comunale di Bitti e di una rapina a un compro oro di Sassari, arrivando a ipotizzare anche l’uccisione del titolare.

Il 19 marzo, secondo gli investigatori, Saba e Secchi avrebbero progettato il furto di sedici fucili custoditi nell’abitazione di un anziano a Calangianus. Con Ricciu, si sarebbe parlato anche della possibilità di sequestrare un elettricista e, “se necessario”, sparargli alle gambe.

Ombre sulla faida

Il giorno seguente, il 20 marzo, Saba e Ricciu avrebbero ipotizzato il furto del Postamat di Luras o di Calangianus, discutendo poi anche della possibilità di una rapina in un istituto bancario. Nella stessa giornata, secondo l’accusa, Saba avrebbe confidato a Ricciu la volontà di partecipare all’omicidio di un parente di Pietro Contena, nell’ambito della faida legata agli omicidi di Luca Goddi e dello stesso Pietro Contena, avvenuti tra il 2024 e il 2025 a Orune.

La foto del bottino

Dalle intercettazioni emerge poi la normalità con cui, secondo gli investigatori, gli indagati parlavano dei furti appena commessi. Il 25 marzo Saba avrebbe raccontato ai genitori, il furto messo a segno in una stazione di servizio Esso. Non solo: secondo l’accusa avrebbe persino fotografato il bottino, inviando l’immagine con orgoglio alla compagna e a Secchi, quasi fosse il resoconto di un’impresa da condividere.

Un giorno dopo, invece, si vantò del furto di legna e di pietre miliari avvenuto durante la notte nelle campagne di Calangianus con due complici. Infine, l’8 aprile 2026, Saba e Mario Sanna avrebbero pianificato una nuova rapina a un compro oro di Sassari.

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