Bancomat, il crollo degli sportelli 

Cala l’uso del contante in Italia e con esso anche la possibilità di ritirarlo dagli istituti di credito? Oppure il meccanismo va al contrario, ovvero: l’uso di banconote tra gli italiani è in diminuzione proprio perché gli sportelli Atm sono sempre meno. La risposta è affidata agli esperti, fatto sta che gli istituti di credito sembrano puntare in questi ultimi anni verso la digitalizzazione dei servizi e delle transazioni, penalizzando di conseguenza l’uso del tradizionale contante.

E se il fenomeno può apparire inevitabile in una società sempre più moderna, guardando la questione dalla parte dei cittadini più anziani e residenti nei piccoli centri dell’interno dell’Isola, diventa quasi un’interruzione di servizio pubblico.

Il tutto per l’insoddisfazione dei commercianti, da sempre convinti che l’uso del contante debba essere ancora garantito proprio per tutelare la capacità di spesa delle fasce di clienti più in là con gli anni. Ridurre l’accesso alle banconote si traduce infatti in un calo degli acquisti. I numeri tuttavia rimangono impietosi: dal 2012 il numero di sportelli bancomat si è ridotto anno dopo anno fino a toccare nel 2022 il minimo di 29.611.

