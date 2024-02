Bancomat guasto da due mesi 

«Un paese turistico come Pula non può permettersi questi disservizi». Questa è la protesta dei cittadini pulesi che da oltre due mesi non possono usufruire del bancomat dell’ufficio postale in via San Giovanni. Il problema risulta grave e alcuni cittadini hanno dovuto fare riferimento ad altri sportelli per poter prelevare denaro contante.

Del caso si è interessato anche il sindaco Walter Cabasino: «Ho scritto una lettera al direttore provinciale di Poste Italiane affinché questo problema venga risolto. La situazione è inaccettabile sia per i cittadini, ma anche per i turisti che in questo periodo si rivolgono alle Poste per poter prelevare denaro».

Sul tema, il servizio di Poste Italiane ha chiarito la situazione: «Il Postamat dell’ufficio di Pula non si può riparare. Così il dispositivo è stato inserito in un piano di sostituzione che prevede l’installazione di un nuovo modello, caratterizzato da migliori performance e da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. L’Azienda comunica di aver provveduto ad avviare tutte le azioni necessarie al ripristino dell’operatività dello sportello, ma l’attuale bancomat di Pula, come detto, è stato dichiarato irreparabile».

