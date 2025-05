Bancomat, fallisce il prelievo al tritolo 

Una piccola esplosione nella notte ha fatto scattare l’allarme. Un tentato furto, la fuga e l’arrivo immediato delle forze dell’ordine. È successo intorno alle 3 del mattino. Una banda di malviventi ha tentato un colpo al bancomat del Banco di Sardegna, collocato all’interno di un edificio che un tempo ospitava la scuola media. Ha prima provato a scardinare il bancomat con una piccola carica di esplosivo, ma il dispositivo non si è aperto. A quel punto i malviventi hanno tentato di tutto e, mentre l’allarme suonava ininterrottamente, hanno cercato di aprirlo con uno smeriglio. Niente da fare. L’allarme ha fatto giungere sul posto i carabinieri della stazione di Silanus e quelli della compagnia di Macomer, col capitano Giovanni Maria Seu. I malviventi a quel punto hanno lasciato il bottino per terra e sono fuggiti a gran velocità, pare verso la montagna, per evitare di incrociare le forze dell’ordine. All’ingresso del paese, vicino al ponte, hanno messo una catena metallica bloccando di fatto la strada e disseminando chiodi a tre punti sulle vie per Bolotana e Silanus. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato il bancomat per terra, scardinato dalla parete, ma non aperto. I componenti della banda sono fuggiti a mani vuote. Ora si vagliano le immagini riprese dalle telecamere. Sul posto anche gli artificieri, che hanno messo tutto in sicurezza. È la seconda volta, dopo 10 anni, che i ladri tentano il colpo. «Un fatto che ci preoccupa - dice il sindaco, Luigi Cadau - si corre il rischio che il Banco di Sardegna possa decidere di portare via un servizio essenziale per il paese». (f. o.)

