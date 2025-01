Banco, utile netto di 239 milioni 

Mauro Maschio è il nuovo direttore generale del Banco di Sardegna. Il consiglio direttivo dell'istituto di credito lo ha nominato ieri al termine della seduta in cui sono stati approvati i risultati preliminari al 31 dicembre 2024. Maschio, già operativo come vice direttore generale dal novembre 2024, subentra a Giuseppe Cuccurese, che andrà in pensione dopo quasi 13 anni di servizio. Il nuovo dg ha ricoperto numerosi ruoli di vertice nel gruppo UniCredit, sia in Italia sia all'estero, e vanta una diversificata esperienza in ambito retail, corporate, private e digital transformation.

Ottimismo

Per quanto riguarda i risultati conseguiti dalla banca nel 2024, il presidente Gianfranco Farre si dice più che soddisfatto: «L'esercizio 2024, al netto della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in Bibanca, si conferma in continuità con gli ottimi risultati del 2023 e costituisce la base per proseguire il percorso di crescita sostenibile intrapreso negli ultimi anni», ha spiegato Farre ricordando anche il ruolo del direttore uscente: «Al direttore Cuccurese va tutto il nostro ringraziamento per il significativo contributo offerto in questi anni per la crescita della banca e per i considerevoli risultati raggiunti. Diamo il benvenuto al nuovo dg Mauro Maschio. Maschio ha ricoperto numerosi ruoli di vertice nel Gruppo UniCredit, sia in Italia sia all'estero, e vanta una importante e diversificata esperienza in ambito Retail, Corporate, Private e Digital Transformation».

I numeri

Il documento approvato dal consiglio direttivo evidenzia un utile netto di 239 milioni di euro, che corrisponde a un notevole rafforzamento della solidità patrimoniale e al miglioramento degli indicatori di efficienza: sul fronte della qualità del credito, sono state pressoché azzerate le sofferenze e raggiunto un Npe ratio lordo e netto rispettivamente dell'1,91% e dello 0,96%, tra i più bassi del sistema; il cost-income operativo si è attestato al 46,3%, il Cet1 è salito al 28%. Lo stock dei finanziamenti alla clientela è aumentato del 2,2% a 7,1 miliardi e la raccolta complessiva ha raggiunto i 19,7 miliardi (+7,1%), con la diretta pervenuta a 12,1 miliardi.

