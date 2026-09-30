Banco solidale al mercato Ortofrutticolo 

Il cibo invenduto non è più uno spreco, può diventare solidarietà. Da martedì c’è una novità al Mercato Ortofrutticolo di Sestu: è stato infatti inaugurato il nuovo punto logistico del Banco alimentare.

Qui sarà portata tutta la merce invenduta, e, grazie all’opera di varie associazioni, finirà sulla tavola dei più bisognosi. «La nuova struttura rappresenterà un importante passo avanti nel rafforzamento delle attività di recupero delle eccedenze ortofrutticole, con l’obiettivo di rendere più efficace e capillare la raccolta e la redistribuzione degli alimenti ancora perfettamente utilizzabili», spiegano gli organizzatori dell’iniziativa. Il banco è stata inaugurato in occasione della Giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari. «Da tempo il Mercato partecipa alla raccolta di merce invenduta da destinare in beneficenza, il nuovo punto logistico renderà la raccolta ancora più efficiente», spiega Vincenzo Pisano, presidente della Coagri, che gestisce il mercato.

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