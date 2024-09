Banco, obiettivo Champions 

Sassari. Il nuovo sistema operativo cestistico della Dinamo ha inquadrato il QR, la matrice del "Qualification Round” di Champions Fiba. I biancoblù hanno raggiunto la Turchia: da qui parte la stagione che, negli obiettivi societari, sarà del riscatto e della rigenerazione di entusiasmo dopo un anno sportivo nel quale il Banco di Sardegna ha mancato le fasi finali di Coppa Italia e playoff scudetto ed è uscito subito dalla coppa europea. Tanto da essere costretto ora a sostenere la durissima fase eliminatoria per andare avanti.

«Nei tornei di Cagliari e Sarajevo abbiamo dimostrato di avere il passo giusto», ha detto il vice allenatore Massimo Bulleri, che la settimana scorsa ha festeggiato i 47 anni e il ventennio dall’argento olimpico di Atene, quando come compagno di Nazionale aveva Pozzecco diventato poi allenatore della Dinamo e unico (finora) a sollevare un trofeo europeo per Sassari: la Europe Cup nel 2019.

Le avversarie

Se sono coincidenze bene auguranti, si vedrà. Obiettivamente però la Champions è di altro livello rispetto alla Europe Cup. Basti dire che venerdì la squadra affronterà la vincente del match odierno tra due formazioni solide come i serbi dello Spartak e i lituani della Juventus Utena. E se Sassari passerà il turno, dovrà vedersela in finale contro un’avversaria tosta, a prescindere che siano i tedeschi del Bonn o gli spagnoli di Andorra che oggi affrontano nei quarti i belgi del Giants Wanterp.

C’è fiducia comunque anche tra i tifosi, perché il 5/5 nelle partite della pre-season ha fatto intravedere un Banco solido e aggressivo in difesa (sono davvero tani i giocatori con attitudine difensiva), dunque non obbligato a superare gli 85 punti per battere un’avversaria.

Infermeria

L’importante è che per le gare di qualificazione che si giocheranno nella città turca di Antalya siano disponibili il play Cappelletti e il centro Halilovic. L’italiano non è solo un cambio affidabile ma consente al coach di schierare quintetti molto fisici, visto che il titolare Bibbins è poco più di un metro e 70 anche se ha una personalità ben più imponente. Halilovic è invece il centro col cervello che ricorda per molti versi Bilan per la sua capacità di leggere il gioco e aiutare i compagni.

Se poi dovesse recuperare anche il promettente Vincini, ecco che la Dinamo sarà pronta a reggere l’urto anche di avversarie col big man come lo Spartak (Miletic è alto 215 cm), Bonn (Thiemann raggiunge i 212 cm) o persino Andorra, che schiera il gigante Dos Anjos, 218 cm.

