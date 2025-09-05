VaiOnline
Comune.
06 settembre 2025 alle 00:20

Banco libri all’ExMè per lo scambio dei testi scolastici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Contro gli alti costi arriva il Banco libri, l’iniziativa solidale dell’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Nuoro, guidato da Domenico Cabula, per favorire la cessione gratuita di volumi e materiale scolastico. Dal 8 al 26 settembre, presso l’Exmè di Nuoro, gli studenti di primaria e secondaria potranno donare o ritirare testi scolastici, con il supporto di volontari del Servizio civile, presenti per facilitare lo scambio e la consultazione online dei libri adottati dagli istituti. Il servizio sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Un gesto di solidarietà che diventa rete, un aiuto concreto per garantire a tutti gli studenti il diritto di iniziare l’anno scolastico con gli strumenti necessari per costruire il proprio futuro.

Nel frattempo, la Giunta comunale, in via d’urgenza, ha deliberato di concedere alla Provincia di Nuoro alcuni spazi scolastici comunali per garantire la continuità didattica del liceo classico Asproni, in attesa del completamento dei lavori di riqualificazione nella sede di via Dante.

Le aule concesse sono nelle scuole primarie San Pietro (via Malta) e San Giuseppe (via Trento), grazie alla disponibilità degli istituti comprensivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

energia

«Le pale non passeranno sui nostri muretti a secco»

La rivolta dei sindaci galluresi: ci difenderemo dall’assalto 
Andrea Busia
L’emergenza

Antincendio, smobilita la flotta degli elicotteri

Base già chiusa a Sorgono,  poi si fermeranno le altre 
Andrea Artizzu
generazione z

Un lavoro in volo, un sogno in palio

Le storie dei giovani candidati ai posti di assistente di bordo con Emirates 
Sara Marci
Regionali

Decaro accetta: «Puglia, ci sono» Brivido Emiliano

L’uscente: «Se c’è Vendola corro anche io». Poi rinuncia 
L’inchiesta di Viterbo

Caso turco, il “passaporto jolly”

Documento unico per molti individui. Kaya e Atik, la pista del crimine comune 