Banco libri all’ExMè per lo scambio dei testi scolastici 

Contro gli alti costi arriva il Banco libri, l’iniziativa solidale dell’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Nuoro, guidato da Domenico Cabula, per favorire la cessione gratuita di volumi e materiale scolastico. Dal 8 al 26 settembre, presso l’Exmè di Nuoro, gli studenti di primaria e secondaria potranno donare o ritirare testi scolastici, con il supporto di volontari del Servizio civile, presenti per facilitare lo scambio e la consultazione online dei libri adottati dagli istituti. Il servizio sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Un gesto di solidarietà che diventa rete, un aiuto concreto per garantire a tutti gli studenti il diritto di iniziare l’anno scolastico con gli strumenti necessari per costruire il proprio futuro.

Nel frattempo, la Giunta comunale, in via d’urgenza, ha deliberato di concedere alla Provincia di Nuoro alcuni spazi scolastici comunali per garantire la continuità didattica del liceo classico Asproni, in attesa del completamento dei lavori di riqualificazione nella sede di via Dante.

Le aule concesse sono nelle scuole primarie San Pietro (via Malta) e San Giuseppe (via Trento), grazie alla disponibilità degli istituti comprensivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA