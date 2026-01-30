Banco di Sardegna, volano gli utili 

Utile netto a 164,3 milioni di euro, lordo a 243 milioni, raccolta complessiva a 22,1 miliardi (+12,2%) e tutte le componenti in crescita. Sono i numeri positivi del Banco di Sardegna, il cui Consiglio d’amministrazione ha esaminato e approvato i risultati preliminari allo scorso 31 dicembre.

«L’esercizio 2025 conferma la solidità del Banco di Sardegna e la capacità di creare valore in un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti globali, con aumento dei rischi e dell’incertezza», evidenzia il presidente Gianfranco Farre. «L’utile lordo, pari a 243 milioni di euro, è in crescita del 18,7% rispetto a dicembre 2024 – al netto dell’incidenza di componenti non ricorrenti – e riflette una sana e prudente gestione».

I dati

L’istituto fa notare come i ricavi siano pari a 481,2 milioni, con la tenuta del margine di interesse e una buona crescita delle commissioni (+5,4% sul dato adjusted del 2024). In notevole riduzione le rettifiche su crediti, 31,8 milioni, e gli oneri operativi, per 15 milioni.

Sull’utile, il lordo a 243 milioni è al netto delle componenti non ricorrenti, con plusvalenza di 105,7 milioni per la cessione della partecipazione in Bibanca. L’utile netto è a 164,3 milioni, dopo aver scontato imposte per 77,8 milioni.

«La raccolta complessiva, pari a 22,1 miliardi (+12,2%), di cui diretta 12,9 miliardi (+6,4%) e indiretta 9,2 miliardi (+21,4%), rappresenta un segnale molto importante di fiducia da parte delle famiglie e delle imprese», prosegue Farre. «Allo stesso modo, il valore dei finanziamenti netti alla clientela – con le nuove erogazioni superiori al miliardo di euro che hanno più che compensato i 717 milioni di scadenze – conferma il nostro impegno a sostegno dell’economia reale, in un momento in cui la Sardegna si confronta con rilevanti sfide di carattere strutturale».

Lo scenario

Il ruolo del Banco di Sardegna nel supportare sviluppo e stabilità del territorio è sempre crescente. I finanziamenti netti a clientela sono a 7,1 miliardi, stabili su dicembre 2024 (+0,2%). Le nuove erogazioni a imprese e famiglie hanno superato il miliardo di euro e hanno più che compensato i 717 milioni di scadenze. Confermato, inoltre, il forte sostegno alle famiglie per l’acquisto della prima casa, con nuove erogazioni per oltre 493 milioni.

Fra gli altri dati positivi la qualità del credito a livelli di eccellenza, con i crediti netti in bonis a 7 miliardi (+16,6 milioni su dicembre 2024) e i crediti deteriorati netti a 63,8 milioni (-4,2 milioni su dicembre 2024). Solidità patrimoniale Cet1 ratio superiore al 35%, tra i migliori del sistema e largamente superiore ai requisiti normativi, ricavi core a 481,2 milioni col margine d’interesse a 302,6 milioni e commissioni nette a 178,6 milioni (in crescita del 5,4% sul dato adjusted del 2024). Gli oneri operativi sono a 245,7 milioni, in calo di 15 milioni (-5,8%), condizionati dalla manovra di ottimizzazione degli organici.

«I risultati ottenuti sono il frutto del costante e proficuo impegno delle nostre persone», conclude Farre. «Continueremo a investire nello sviluppo delle competenze, nell’innovazione e nel miglioramento dell’esperienza dei clienti, per fornire servizi sempre più moderni, efficienti, in linea con le esigenze di un mercato in continua evoluzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA