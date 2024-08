Banco di Sardegna, utili a 65,6 milioni 

Il Cda del Banco di Sardegna ha esaminato e approvato i risultati al 30 giugno. L'utile lordo si attesta a 93,8 milioni di euro, dopo aver spesato 12,6 milioni di costi sistemici e 19,6 milioni di costi non ricorrenti. Al netto, dunque, l'utile lordo risulta sostanzialmente in linea con giugno 2023 (129,3 milioni). L'utile netto, dopo aver scontato imposte per 28,2 milioni, perviene a 65,6 milioni.

I numeri

Il margine d'interesse è 151,6 milioni, in crescita del 2,9%; commissioni nette pari a 97,6 milioni (-5,8%). Si registra una notevole efficienza operativa con il cost income ratio al 45,4%, al netto di oneri non ricorrenti. Rettifiche nette per rischio di credito in calo del 27,9%, con un costo del credito annualizzato allo 0,52% (0,57% nel 2023) e un default ratio annualizzato stimato all'1%. Elevata qualità degli attivi, con un NPE Ratio netto pari all'1,1% (1% nel 2023), mentre il dato lordo è pari al 2,2% (1,8% a dicembre 2023). Tasso di copertura dei crediti deteriorati al 49,8%, con le sofferenze al 71,3% e gli UTP al 46,7%. Forte solidità patrimoniale, CET1 ratio a 29,20%, tra i migliori del sistema e largamente superiore ai requisiti normativi. Finanziamenti netti a clientela sostanzialmente stabili a circa 7 miliardi di euro, con nuovi mutui casa erogati nel semestre per 234 milioni. Raccolta complessiva a 18,9 miliardi (+2,7% su dicembre 2023), con la raccolta diretta a 11,8 miliardi, la gestita a 3,6 miliardi, i titoli a custodia a 2,5 miliardi e l'assicurativa a 1,1 miliardi.

Soddisfazione

«L'andamento del primo semestre 2024 - commenta il presidente Gianfranco Farre - si conferma più che positivo sia sul fronte economico, con un utile netto di 65,6 milioni, dopo aver spesato in unica soluzione 12,6 milioni di costi sistemici e 19,6 milioni di spese non ricorrenti, sia sul fronte patrimoniale, con i finanziamenti a clientela che si mantengono stabili a circa 7 miliardi e la raccolta complessiva che sale a 18,9 miliardi (+2,7% sul fine 2023). Il Banco si conferma solido, efficiente e costantemente impegnato nel contribuire alla crescita economica e sociale della Sardegna. Questi risultati sono stati raggiunti anche grazie al lavoro appassionato di tutto il personale, coinvolto in un importante piano di formazione pluriennale, orientato alla crescita e alla valorizzazione dei talenti».

