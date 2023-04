Banco Desio nell’Isola con tredici filiali: «Sostegno alle aziende» 

Dalla ricca Brianza alla Sardegna, con l’obiettivo di rendere meno fragile l’economia regionale sostenendo famiglie e piccole aziende: Banco Desio sbarca nell’Isola con 13 sportelli, acquisiti nell’ambito del salvataggio della Cassa di risparmio di Genova ad opera del gruppo Bper, che ha ceduto 8 filiali ex Carige e 5 del Banco di Sardegna. «Solitamente si tende a ridurre la presenza sul territorio e si razionalizzano le risorse, noi facciamo il contrario: pensiamo che questa sia un’opportunità», spiega Alessandro Decio, 57 anni, direttore generale e amministratore delegato dell’istituto di credito lombardo dal 2020 dopo vari incarichi di vertice in Unicredit, Ing e gruppo Sace. Nei giorni scorsi ha visitato le sedi sparse in diversi centri dell’Isola: Cagliari, Quartu, Iglesias, Oristano, Terralba, Nuoro, Sassari, Alghero, Olbia, Tempio.

Puntate sul territorio in un momento in cui molti istituti di credito si ritirano.

«Siamo convinti di essere bravi nelle relazioni con i clienti e crediamo che questo aspetto, in un territorio come quello sardo, possa essere percepito come un valore. Abbiamo la fortuna di essere una banca solida, con una buona base patrimoniale e una liquidità che può supportare la crescita delle piccole imprese e non solo».

I dati dell’economia in Sardegna non sono dei migliori.

«La situazione è delicata dappertutto. Ma noi crediamo che l’Isola abbia registrato performance economiche positive negli ultimi due anni, come il resto d’Italia. Quindi riteniamo che anche in questa regione ci siano opportunità. Noi non siamo una banca di grandi dimensioni: ci basta poco per crescere, siamo abituati a lavorare con le piccole imprese. Questo è il nostro Dna».