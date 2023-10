Banco, ci devi provare  

Sfida alla capolista Virtus. Stasera a Bologna (inizio ore 20) la Dinamo prova a ribaltare il pronostico e a conquistare la seconda vittoria stagionale. La Virtus è 5 su 5 sul suolo italiano contando anche le due partite della Supercoppa vinte con l'arrivo del coach Luca Banchi, rivale storico della squadra sassarese quando allenava Milano. Nel campionato passato, Bologna ha sempre battuto i biancoblù di Bucchi, compresa una semifinale di Supercoppa alquanto equilibrata. Non c'è più il genio Teodosic e neppure Mannion, ma sono rimasti in tanti. E il valore delle “V-nere” è rimasto alto anche in Eurolega: venerdì notte vittoria sulla Stella Rossa Belgrado dell'ex Teodosic con ben sei giocatori in doppia cifra: Cordinier, Lundgren, Belinelli, Pajola, Mickey e Shengelia, top scorer con 19 punti.

Le chiavi

Per potersela giocare alla pari il Banco deve avere da subito un approccio aggressivo e solido in difesa. Molto passerà per le mani del play Whittaker, atteso da una prova robusta dopo prestazioni che oscillano intorno alla sufficienza, e per i guizzi di Tyree, l'unico che può inventarsi i canestri direttamente dal palleggio, senza bisogno neppure di pick and roll. L'altro terreno di battaglia sarà l'area: Gombauld dovrà mostrare determinazione, perché i lunghi di Bologna sono “cattivi” agonisticamente. Peccato manchi Bendzius, che spesso contro Bologna ha tirato fuori prestazioni di spessore nel tiro da tre. Bisogna sperare in Charalampopoulos, che sta ritrovando una buona condizione.

