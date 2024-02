Banchine, scuole nautiche e servizi: a San Bartolomeo nasce un nuovo porticciolo 

Attività legate alla nautica da diporto, attività sportiva, e servizi all’utenza. È ciò che potrà fare chi si aggiudicherà la gara bandita dall’Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna per il rilascio di una concessione demaniale marittima di 15 anni sulla banchina est di San Bartolomeo e relativi specchi acquei. Un compendio di oltre 5 mila e 500 metri quadri, più la porzione antistante di mare di altri 4 mila.

Un’area che, una volta assegnata, si candida a diventare un nuovo e prezioso ambito per la nautica da diporto, gli sport nautici e spazi per lo svago, incastonata tra la passeggiata di Sant’Elia, quella appena riqualificata di Su Siccu e gli ex Magazzini del sale.

Nel dettaglio di potranno realizzare ormeggi di unità destinate a scopi sportivi o ricreativi, scuole nautiche per il conseguimento di patenti, attività di vela, canottaggio, motonautica e altro. Ci sarà anche la possibilità di realizzare fabbricati da adibire a servizi (reception, bagni, docce, aule di formazione, punto ristoro) per una superficie massima di 300 metri quadri.

Come da bando pubblicato il 22 dicembre scorso (scadenza alle 12 del 29 febbraio), il canone annuo posto a base d’asta, sul quale effettuare il rialzo per la determinazione dell’offerta economica, è pari a 32mila e 675 euro annui, così come dovrà essere presentato, in sede di gara, un piano economico finanziario compatibile con la durata quindicennale della concessione.

Tutti i dettagli della procedura nella pagina istituzionale dell’AdSP (https://albi.adspmaredisardegna.it/list/tender/procedure-gara).

